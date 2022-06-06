林作澄清「豬扒」言論 拒絕道歉 不怕與無綫打官司 (22:25)

林作早前曾在社交網發表香港小姐質素言論，嘲港姐九成是「豬扒」，之後他收到無綫的律師信；到港姐首輪面試當天，林作偕女友裕美現身，看面試佳麗質素，其間他不時用電話開直播，又表示自己是反映民意。今午（6日）林作於社交網貼出致全港市民及傳媒通告，稱TVB要求他在明天（7日）下午5時前作出回應，故今晚在Instagram和facebook專頁同時開直播，正式回應就TVB針對他對香港小姐言論提出訴訟一事。

林作開直播前接受傳媒訪問，他說：「對方要求我作一個清晰回應，回應後選擇告不告我也不知，簡單來講我是不會道歉，這不是一個道歉行為，但有責任這樣做去講清楚件事，我冇錯！」林作表示即使要打官司也不怕，身為前大律師，打官司對他來說易過食生菜，「不單止不怕，還有少少技癢，沒想過與法庭可再續前緣，我不排除到大律師公會申請復牌，為自己辯護，坦白信心來講是百分之二百，無辦法再高，反而擔心他們有沒有信心」。

他稱因TVB要求書面回覆，當得知港姐明天（7日）舉行第二輪面試，不排除會直踩電視城，他說：「我不排除進一步蒐集更多證據，要去現場再看一看，懷疑他們特登玩嘢，引我入去再評論，那真是驚，去到現場不評論又不是路，可能要到現場數『豬仔』，沒有9成我就要道歉了！」

到開直播時，林作表示會向無綫提交書面回覆，但港姐第二輪面試明天進行，予人「扯貓尾」感覺，故考慮會否親身把書面回覆交到電視城。他又說自己的言論是意見，不是事實陳述，作為意見，在法律上很難作出誹謗控告；至於「豬扒」，各人定義不同，很難提告。林作也質疑無綫發律師信給他是曲線宣傳，因出信日期及回應日期都與港姐面試有關。

林作又解釋自己言論中的「豬扒」，是指在海選中不入圍的佳麗，他亦沒有指利愛安是「豬扒」。他否認自己是跪低，今次純屬「美麗的誤會」，認為澄清誤會後，便不用移除爭議貼文，也不用道歉。若然TVB仍然要向他提出訴訟，林作表示自己不怕打官司。

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（即時娛樂）