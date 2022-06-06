余德丞離巢外闖非一時衝動 傾工作被壓價自設底線 (23:54)

現年32歲的余德丞（Dickson），效力無綫8年，除了做綜藝及有份主持奧運節目，亦有不少拍劇機會，其中在《青春不要臉》更躍升男一；不過，5月初他突然宣布約滿離巢，回復自由身。余德丞稱在無綫工作多年，了解整個工作流程，他有自己的想法，剛巧約滿，覺得是時候往外闖，想嘗試新東西，自己並非一時衝動。他坦言起初也擔心沒有工作及收入等問題，但不試過不會心息，做決定前有問過母親意見，而母親在他游說下也由擔心變成支持。

余德丞離巢不久即有不少機遇，除了到商台擔任《口水多過浪花》客席主持，之前為NOW主持足球節目，近日又獲KOL熊仔頭邀請來個crossover，也有不同平台合作、劇集、電影及多個廣告在接洽中，很開心收入正在增長中。不過，以前有大樹好遮蔭，現在則要自己接洽工作，余德丞承認最難是傾酬勞，以及如何制訂合約保障自己，過程中試過被壓價，個個也說沒budget，他唯有邊做邊學，不可一味遷就人，要設下底線，如何拿捏亦是一種技巧。

他說自己現在一天24小時也不夠用，因他有自己的網上頻道，所有事一腳踢，自編自導自演，有時亦要搵朋友幫忙。余德丞透露商台想開一個新節目給他，但他擔心兼顧不來，加上他有意擴張網台，「都有參考『微辣』及『試當真』如何愈做愈大，更上一樓， 有朋友說要揼本才有成果，但自己是典型處女座，經常思前想後，很大壓力，多謝Do姐（鄭裕玲）教我斷捨離來減壓，她是一位很值得信任的前輩，在工作上給予我很多意見」。

欲知專訪詳情，請留意明天（6月7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）