黎諾懿曾因目中無人 被調兒童組大鬧藝員科 爆粗鬧工作人員 (16:21)

黎諾懿藝訓班畢業後，即在劇集《當四葉草碰上劍尖時》擔任男主角，之後更獲安排與林峯、吳卓羲、馬國明、黃宗澤及陳鍵鋒組成「奧運六星」。（大會提供）

黎諾懿因曾被調到兒童組而大鬧藝員科，他感恩低潮期有好友鄭伊健相伴。（大會提供）

黎諾懿不經不覺入行20年，日前他接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，與主持潘盈慧大談入行多年來的苦與樂。

諾懿預科畢業後便投身社會做打工仔，自認市儈的他考獲會計牌，並順利進入一間銀行總行做會計，但諾懿在銀行工作2年後，感到十分苦悶，便投考藝訓班，更曾因家人反對而離家出走，自此展開長達20年的演藝生涯。

諾懿入行初期順風順水，藝訓班畢業不久，即在劇集《當四葉草碰上劍尖時》擔任男主角，之後更獲安排與林峯、吳卓羲、馬國明、黃宗澤及陳鍵鋒組成「奧運六星」。由於很快備受重用，諾懿坦言當年變得目中無人：「嗰時以為自己係古天樂，會朝住梁朝偉、劉德華條路行，當時仲細，冇受過乜嘢挫折。」

升得愈快，跌得愈痛，當時不少人將「奧運六星」作比較，諾懿被批是六子之中星光最黯淡一位，後來他被調去兒童組。由天堂跌落地獄，諾懿曾大鬧藝員科：「佢哋叫我不如去兒童組訓練吓，之後我直情反枱，我諗住做劉德華㗎嘛，點解要入兒童組？高層話周星馳都做過兒童組，我覺得呢句嘢好哽耳，人哋係未紅時做，但我係調番轉喎，有冇諗我感受？」

諾懿形容自己調去兒童組後，變成「暴龍」四處發脾氣，更曾因一件小事爆粗鬧爆工作人員，諾懿回想起這件事，感到慚愧，他說：「好想同佢講唔好意思，嗰次之後學識咗對人唔應該咁樣，性格決定命運，個人性格有問題，回想番以前真係太暴躁。」

直到入行第10年，愈做愈冇癮的諾懿，打算做回老本行之際，卻參與改變一生的節目《舞動奇蹟》。零舞蹈底子的他坦言當時參加節目只是玩票性質，但因遇到好拍檔金晨，將他心態徹底改變，他說：「嗰時場場都差唔多淘汰邊緣，之後金晨搵我合作，我畀佢嗰份熱血『撻』番着我。我每日私下練習16個鐘，維持咗4個月。」

可惜在一次練習期間，諾懿不慎受傷導致骨折，但因不想拖累金晨，諾懿決定負傷頂硬上，最終竟與金晨齊奪冠軍，他憶述說：「冠軍對我嚟講唔重要，最重要係搵番入行時嘅初心，金晨係除咗老婆之外，對我人生好重要嘅女人。」

《舞動》令諾懿在內地爆紅，但他沒有留在內地發展，選擇回港拍劇加入《愛‧回家》，「馬壯」一角令他成功入屋，他說：「我到今時今日都唔知自己有冇揀錯，我覺得喺內地得，冇理由喺香港唔得。『馬壯』呢個角色，我想擺漫畫元素入去，好似最接近神嘅男人係來自《聖鬥士星矢》，好慶幸觀眾係鍾意。」

在人生低潮期，諾懿除了上了人生寶貴一課，亦令他看清圈中真‧好友。諾懿與鄭伊健因合作劇集《隨時候命》成為好友，他慶幸在低潮期有伊健陪伴，他說：「有咗家庭之後，發現朋友用時間陪你已經好好。有一年我生日加上失戀，佢叫我去佢屋企，由14號玩到16號，不斷叫朋友嚟陪住我，呢啲朋友邊度搵！」

諾懿大讚伊健擁有赤子之心，對所有人都重情重義，「無論高低起跌，佢對任何人都冇變過，佢成日講『希望要放喺自己度，唔好放喺人哋度』，係我近呢幾年嘅座右銘」。

（即時娛樂）