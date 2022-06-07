我哋係COLLAR｜Candy玩遊戲反勝為敗感不公 激動爆喊嚇窒隊友 (17:53)

ViuTV綜藝節目《我哋係COLLAR》昨晚（6日）播出第6集，8位女團成員邱彥筒（Ｍarf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇芷晴（So Ching）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖，一齊Staycation從而加深了解，其間8人分成兩隊作賽，藍組為芯駖、Day、Ivy及Winka；紅組為Candy、隊長Gao、So Ching及Marf，她們合共玩3個殘酷遊戲，勝出一隊便可優先選擇房間權。

頭兩個遊戲均由紅隊勝出，合共取得4分，在第1個遊戲「背對背相撲」，身為運動健將的Candy輕易擊退藍組4位成員，看似勝券在握。來到關鍵的第3個遊戲，雙方玩經典拔河，勝出一隊會獲得5分，所以藍組許勝不許敗，結果藍組發力，成功勝出比賽，並反敗為勝以5比4擊敗紅組，獲得優先選擇房間權。

豈料，此時Candy真性情爆發，她有感賽果不公而當眾流淚，坦言比賽規則欠公允：「上兩局點解要咁努力，直接玩最後一場，一次過拎5分就算啦。」面對Candy突如其來激動情緒，其他隊友都被嚇窒，她們立即安慰Candy，Day事後說：「今次佢喊，其實令我有啲驚訝。」芯駖則表示：「我冇諗過平時好甜美同傻氣嘅女仔，會突然間咁嬲，我冇見過Candy呢一面。」

平復過後的Candy則解釋：「我以前係運動員，我覺得咁樣好唔公平，我哋之前的努力白費咗，一無所有。」網民對於Candy的表現反應兩極，有人指她輸不起，因為這是綜藝節目而非運動競技；不過亦有網民讚Candy真性情，又指設計遊戲上出現問題，因為紅組已勝出兩個回合，就沒必要再玩第3個遊戲。

（即時娛樂）