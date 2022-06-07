芯駖帶青瓜Gao藏肉腸Staycation Day被封「零食重犯」 (18:45)

Day被笑是「零食重犯」，在鏡頭前她也不忘展示為食一面。（ViuTV截圖）

ViuTV綜藝節目《我哋係COLLAR》昨晚（6日）播出第6集，8位女團成員邱彥筒（Ｍarf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇芷晴（So Ching）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖，一齊去3日2夜Staycation，從而互相了解。

出發前要檢查她們的行李，已經笑料百出。節目組事前要經理人Wing（戴穎）代COLLAR簽署「不反對通知書」，然後沒收她們的零食、手提電話及電子通訊設備，8位成員即大叫「唔好」，又笑言零食是她們的精神食糧。

隊中年紀最大的芯駖在行李箱內藏有幾條大青瓜，「旁白君」見到也嚇窒，隊友Winka解圍稱青瓜用作敷面，不過芯駖則直認是用來吃的；隊長Gao則帶了超巨型大肉腸入營，事敗後即拖隊友落水：「係芯駖買㗎！」

輪到檢查Day的行李，向來愛吃零食的她身穿鬆身褲，並將零食「攝」在褲邊，結果由Wing出手取出沒收；之後她又被發現用紙巾包住零食，被封為「零食重犯」，相當搞笑。

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（即時娛樂）