鍾慧冰分享更年期狀况 容貌改變感難受 靠「至八會」開解 (19:19)

鍾慧冰分享在更年期的狀况及感受，她坦言因容貌愈來愈老而感難受。（大會提供）

由敖嘉年、梁嘉琪主持的香港開電視節目《嘉嘉醫療自助班》，以探討健康為題，本周六（11日）主題是更年期，請來鍾慧冰擔任嘉賓，分享在更年期的狀况及感受，其間鍾慧冰坦言因容貌愈來愈老而感難受。

節目中，鍾慧冰大方分享更年期出現的情况：「知道自己更年期，首先係因為有潮熱，突然會覺得好熱，成日好忟憎，最明顯係好容易喊，少少事都會喊，就連睇喜劇都喊，有一段時間懷疑自己抑鬱，好難面對自己，尤其係當發現個樣愈來愈老，有次發現自己條眼眉斷咗，心諗『死喇，唔通更年期會甩眉毛？』但望真啲，原來唔係甩，係嗰節眉毛變白，感覺好難受，喊咗好耐。」

在更年期其間，鍾慧冰亦有尿頻情况出現，「尿頻好嚴重，同朋友去旅行，上巴士前個個都排隊去廁所，去完廁所上巴士坐低2分鐘又會急，車未開已經來來回回去咗2、3次」。

問到鍾慧冰可有因為更年期而去看醫生？她表示沒有，身邊有好多閨密互相照應，研究更年期症狀，她表示：「有個姊妹係『至八會』成員，記得有次食飯，佢突然好忟、流晒汗、面紅晒、發脾氣，之後問佢係咪更年期，佢第日去睇醫生check，真係更年期，我哋就係咁互相開解。」鍾慧冰指自己仍處更年期狀態，因每次見到頭上多條白頭髮都會感到不開心。

（即時娛樂）