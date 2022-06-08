《十八年後2.0》趙希洛再登「癲」峰 網民稱瘋狂DNA回歸 (16:19)

劇中演Queenie的譚凱琪，拿着「淫娃蕩婦、人盡可夫」的花籃，到沈越新開張的糖水舖踩場。（大會提供）

劇集《十八年後的終極告白2.0》昨晚（7日）播出第7集，輪到「御用癲婆」趙希洛（Candice）發功，劇情講到Candice飾演的宋慧琪Joyce，發現老公方志浩Jason（陳山聰飾）與莊銳婷Queenie（譚凱琪飾）有婚外情，縱然大受打擊，但Joyce決定「不動聲色」進行大報復。

Joyce先是扮約Queenie逛街散心，豈料在落樓梯一刻，一心要Queenie食死貓的Joyce，竟「自製拗柴」碌落樓梯；當Queenie打算扶起她之際，Joyce即一秒變臉由「痛」變「奸」，詭異的眼神加上陰險笑容，成功KO Queenie，不甘被屈的Queenie到病房向Joyce攤牌，Joyce亦懶得再做戲，當面揭穿Queenie和Jason的姦情，並字字鏗鏘的說：「你對我做過嘅所有嘢，我會好好記住，我要你一次過還番晒畀我！」

眼見Queenie被氣得咬牙切齒，Joyce原本欲再乘勝狙擊，豈料此時Jason殺到，為在老公面前保持「人畜無害」狀，Joyce光速變回小綿羊，撲向老公扮無辜，情感轉換的靈活度，令網民留言笑指趙希洛「瘋狂DNA」回歸。

雖然Queenie在Joyce面前，未夠班攀越「癲」峰，但其昨晚表現亦相當瘋狂。懷疑老公姚尚謙Angus（譚俊彥飾）與沈越（龔嘉欣飾）有姦情的她，先是拿着「淫娃蕩婦、人盡可夫」的花籃，到沈越新開張的糖水舖踩場；再來是當她揭發「男孩的救贖」，原來是沈越的作品時，一輪嘴辱罵老公Angus：「點解你可以咁冇用？」、「點解可以咁cheap咁唔要面？」咄咄逼人。

早已認定老婆有婚外情，加上長年遭受老婆逼迫兼突如其來的連番侮辱，啞忍的Angus亦忍不住反擊，用力捏住Queenie條頸，目露兇光兼滿眶眼淚的反問Queenie：「邊個係廢柴？講呀！我問你邊個呀？」

該幕戲譚俊彥要處理的情緒相當複雜，既要做出心有不甘及理智崩潰狀態，亦要表達對自己的憐惜及對老婆的失望與心痛，再夾雜着對太太不知是愛是恨的狀態，絕對是演技考牌作。

（即時娛樂）