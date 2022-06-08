方力申強調跟舊愛Stephy係朋友：關心佢同佢媽媽健康 (16:28)

方力申（小方）今天（8日）以大腸癌篩檢測試代言人身分出席活動，並親自示範如何使用及分享自己之前做大腸檢查感受。

小方笑指自己「三年抱兩」，「我3年做了2次檢查，39歲那年，見朋友家人因沒有做大腸檢查，發現時已很嚴重，我怕死，即去做檢查，割了兩粒瘜肉，一年多之後因屙血再做一次，原來是內痔瘡引起，可能之前吃了麻辣火鍋」。

說到父親節，小方表示爸爸不重視父親節，平時他和爸爸的節目是吃早餐和看籃球賽。42歲的小方已屆適婚年齡，問父母有否催促他快點做爸爸？他說：「沒有，他們已放棄了。做這行，好難主動識人，喜歡一個人要內外兼備，拍拖不一定開心，溝通得不好會有拗撬，要時間去了解，但現在識人好難，又戴住口罩。」

小方在朋友聚會重遇舊愛鄧麗欣（Stephy），問他可有感覺？會否有機會復合？小方不敢答，「我們有一班相交10多年的共同朋友，一年會見幾次，網民推我們復合是食花生而已。（有機會嗎？）沒想這些，朋友都時常笑我們，還在群組傳昔日合照，他們也是食花生，我們睇完都笑。（沒任何感覺？）是朋友，我很關心她和她媽媽的健康，過時過節都會傳短信給她的媽媽」。

（即時娛樂）