丁子高返港後遇怪事 被疑似「救護人員」500元求襪 (17:11)

楊千嬅老公丁子高近日回港處理公事，回港後丁子高竟遇到怪事，他昨晚在Instagram說出事發經過：「喺灣仔某某酒店去完洗手間出返嚟之際，有位滿頭白髮嘅中年男士（目測應該有50幾歲），走過來問我可唔可以比對襪佢，我當時覺得好奇怪，無啦啦做咩問我攞對襪，然後佢同我講，佢係救護隊人員，需要完整嘅制服先可以返工，佢話完整制服係唔可以着黑色襪，而佢正正着住對黑色嘅襪，但係佢又要急住上白車開工，所以問我可唔可以比對襪佢，我見佢個樣好焦急，咁啱我又着住一對淺啡色運動襪，當我喺度考慮緊嘅時候，佢喺佢銀包攞咗張證件出嚟，證明佢係救護人員，兼且攞多張500蚊出嚟，問我不如賣俾佢好冇，佢話因為佢真係好趕時間，佢講到咁…

我就當場除對襪俾佢（反正之後我都係返屋企），然後我就同佢講快啲上車開工啦！講完轉身就走，跟住佢就好唔好意思咁追住我，同我講500蚊真係唔要啊？我答佢你快啲開工啦，救人要緊！之後我就返屋企喇…啱啱沖完涼坐喺度諗諗吓，都係覺得怪怪哋，你哋覺得點？ #怪事常常有 #其實究竟係點㗎 #有冇人遇過 #可唔可以分享吓」

丁子高遇上的怪事獲不少網民關注，有網民讚他心地好好，做了好事，就不用想太多：「我覺得佢都拎工作證出嚟，應該係唔會呃你嘅，而且幫咗人都唔好理佢真定假啦，心安理得！」不過亦有網民指事件不太合理，有網民更稱：「呢單嘢要東張西望一下」、「怪啊！咁你明知自己要着白襪返工咁點會着對黑襪啫？仲要人哋着住嗰對添…戀襪狂！？」、「我朋友係退休救護員，佢話黑色襪是制服之一，不可以著其他顏色。」

方力申、洪永城和JW（王灝兒）亦有留言，當中洪永城更寫道：「一模一樣，襪、地點、原因、金錢…好難想像嗰個人屋企有幾多對襪。」

（即時娛樂）