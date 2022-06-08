我哋係COLLAR｜與守護天使相認變喊包 Winka︰想跟大家做一輩子家人 (18:28)

Winka說她早知道Candy是其守護天使。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

Candy憑士多啤梨盒內的黑色牙籤，認出其守護天使是芯駖。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

Ivy說到她參加《造星IV》第一個信任的人就是Gao時感動落淚。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

Ｍarf看見So Ching喜歡她送的禮物後激動落淚。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

Day處處關心她要守護的Ｍarf有何需要。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

Winka是芯駖的守護天使，卻煲了芯駖不飲的杏仁湯給她。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

《我哋係COLLAR》昨晚播出第7集，8位成員與她們的守護天使相認。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV節目《我哋係COLLAR》昨晚播出第7集，女團COLLAR 8位成員拆禮物兼與她們的守護天使相認，過程中有笑有淚。

芯駖收到守護天使煲給她的杏仁湯，豈料芯駖原來不吃杏仁，遂將湯轉贈給陳泳伽（Winka）。芯駖送湯時，不知道Winka原來就是她的守護天使，杏仁湯正是對方煲的。

許軼（Day）的守護天使是蘇芷晴（So Ching）。Day表示收到麻糬波波時，一看到袋上心意卡的字迹，已知道自己的守護天使是So Ching。Day是邱彥筒（Ｍarf）的守護天使，她重心意多過禮物，因此曾當眾為Ｍarf除鞋。

So Ching發現守護天使給她的禮物是其愛貓「黏黏」圖案的手機套時非常興奮，守護天使Ｍarf看見So Ching那麼喜歡這份禮物，竟然感動到喊。

沈貞巧（Gao）收到的守護天使禮物是價錢牌都未撕走的菲林及小狐狸公仔。Gao被問到誰是其守護天使時，想也不用想便說是蘇雅琳（Ivy）。Gao同樣是Ivy的守護天使，她送Ivy內褲套裝，又首次煲海螺湯給Ivy，但寫心意卡時竟寫錯Ivy的姓氏。Ivy說到她參加《造星IV》第一個信任的人就是Gao時感動落淚。

王家晴（Candy）收到一盒士多啤梨，她從盒內的一條黑色牙籤，估出其守護天使是芯駖。Candy親手製作了一張心意卡給她要守護的Winka，Winka拆開禮物知道是心意卡後，還未打開來看已狂喊。她說︰「沒想過Candy會做這些東西，你看過她畫畫就知道她不擅長做手工，但她居然花心思做這個。我覺得我們8個不容易，我真的想跟大家做一輩子的家人。」

（即時娛樂）