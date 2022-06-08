炎明熹唱祖兒《心淡》版本被改惹熱議 曾志偉稱尊重內地制度 (18:59)

炎明熹在《聲生不息》翻唱《心淡》引起熱議，有網民發現歌詞被刪改，揣測與字眼敏感有關；曾志偉則表示沒有留意，僅稱尊重內地制度。（資料圖片/劉永銳攝）

無綫總經理曾志偉今天（8日）出席新劇《美麗戰場》記者會，該劇由葉念琛監製、編劇和執導，志偉受訪時被問到是否特意請外援打仗挽救收視？他直言不算，他本身都是電影人，想為無綫帶來一個新制度，「以往劇集由開鏡到出街，差不多要1年，現在希望縮短時間，有新鮮滾熱辣劇集給觀眾看到，好像今次，葉導話6月開鏡，10月就可以給我，我希望將電影精神帶入無綫，未來日子亦會邀請更多電影導演來幫手」。

談到炎明熹在《聲生不息》中翻唱容祖兒的《心淡》引起熱議，有網民發現歌詞被刪改，揣測與字眼敏感有關，填詞人黃偉文的名字也於內地版被消失，認為對原創欠缺尊重。志偉表示沒留意，但他相信事前應該有向容祖兒及唱片公司溝通過，至於內地也有他們的制度，要尊重。

林作早前在社交網發表言論，嘲港姐九成是「豬扒」而收到無綫的律師信，志偉表示事件已交平機會跟進，加上進入法律程序，故不便多評論，「今次行動只是希望對香港小姐一個尊重」。談到林作表態拒向無綫道歉，問若對簿公堂，無綫是否奉陪到底？志偉直言：「這個一定！」

相關新聞：炎明熹唱《心淡》 容祖兒讚好聽 網民發覺和唱改詞

相關新聞：《美麗戰場》成今年無綫台慶劇 陳瀅演電視版「阿寶」 減肥圓選美夢

（即時娛樂）