全民票選電影大獎｜吳君如膺民選影后 盧瀚霆奪最佳新演員 (15:36)

吳君如感謝觀眾認同其演技外，也很喜歡其飾演的「蘇媽」。（大會提供）

《第五屆MOVIE6全民票選電影大獎》經過5月3日至6月7日的兩輪「民選」投票後，今日公布9項大獎結果。《媽媽的神奇小子》奪6獎成大贏家，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳電影海報」、梁仲恆奪「最佳男主角」、吳君如奪「最佳女主角」及馮皓揚奪「最佳男配角」。廖子妤憑《梅艷芳》奪「最佳女配角」，陳健朗憑《手捲煙》奪「最佳新導演」，盧瀚霆則憑《假冒女團》奪「最佳新演員」。

《媽媽的神奇小子》監製兼女主角吳君如、導演尹志文及男主角梁仲恆，於結果公布時剛好相約在一起，他們收到得獎消息後都感到很神奇，非常興奮。吳君如認為觀眾除了認同她的演技外，也很喜歡其飾演的「蘇媽」。作為監製，她很開心電影同時得到「最佳電影」，說明了大家確實很愛這部電影。「最佳男主角」梁仲恆表示這是他首個電影獎項，意義重大。「最佳導演」尹志文和「最佳男配角」馮皓揚再三多謝支持這部電影的觀眾，希望大家能繼續支持香港電影。對於電影同時奪得「最佳電影海報」，吳君如及尹志文均十分驚喜。

「最佳女配角」廖子妤感謝電影公司、老闆及台前幕後每一位的用心付出，她特別感謝拍檔王丹妮，揚言會繼續努力。

（即時娛樂）