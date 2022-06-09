十八年後2.0｜譚凱琪被封「攬炒姐」 難忘靈堂場口：見到張遺照毛管戙 (15:55)

劇集《十八年後的終極告白2.0》昨晚（8日）播出第8集，劇情直入戲肉，譚凱琪飾演的莊銳婷Queenie終於墮樓身亡，而她身亡前的被追殺及負傷躲藏畫面更是似曾相識。原來Queenie首集被追殺的畫面並不是噩夢，而是劇組專誠以插敘形式交代故事，令觀眾追看時，不但憶起之前的經典場口，更可能想起之前遺漏了線索，令劇情前後呼應。

譚凱琪（Zoie）一改斯文形象，破格演出癲喪潑婦，網民封她為「攬炒姐」。對於角色引發熱議卻要提早離場，Zoie受訪時笑言：「雖然我拜拜咗，但我靈魂仍在，佢哋會不斷召喚番我出嚟，交代番好多嘢。」

Zoie表示靈堂戲令她難忘：「今晚大家就會睇到㗎喇，劇組每一幕都拍得好仔細同用心，好似我由死亡到殮房再到靈堂，個感覺好真實，我覺得好似真係經歷咗一次死亡，我見到自己張遺照都有啲毛管戙。」

Zoie又指與譚俊彥對戲的場口也難忘：「我好少拍咁多內心戲，尤其畀阿譚捏住條頸嗰場好深刻，因為要記走位、動作，又要講對白，仲要就埋機位，是但一邊NG都要從頭嚟過，為拍攝時順利，我哋每場戲事前綵排好多次。」

Queenie之死令觀眾偵探上身，列出一眾嫌疑人，包括姚尚謙Angus（譚俊彥飾）、宋慧琪Joyce（趙希洛飾）、沈越（龔嘉欣飾）、方志浩Jason（陳山聰飾）、葉凌風Kammy（阮兒飾）嫌疑度最高。

（即時娛樂）