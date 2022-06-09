聲夢2｜炮製迷你紅館舞台 為學員安排3000小時星級訓練 (16:23)

《聲夢傳奇2》將於6月11日起，逢周六晚上8時半於翡翠台播映。《聲夢2》學員名單包括陳昊廷（Timothy）、陳晉軒（Jason）、趙紫諾（Sabrina）、趙頌宜（Maggie）、趙小婷（Pamela）、侯雋熙（Duncan）、金永衡（Christopher）、江廷慧（Vivian）、劉詠彤（Angel）、李茵彤（Desta）、梁芷菁（Crystal）、彭家賢（Zayden）、蕭呈謙（Nicole）、孫衣文（Mandy）、文佐匡（Sean）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）、XiX成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及楊秉頤（Caitlin）。

《聲夢2》台前幕後總動員超過300人，是季亮點除了23名學員外，視覺聽覺效果兼備的華麗舞台亦是賣點之一。為了讓觀眾安坐家中亦能得到恍如置身紅館的視聽享受，製作組採用了直達演唱會規模、由5個升降台組成的全機動電腦編碼活動升降舞台，透過高低移合的組合變化，炮製動感舞台；並以「迷你紅館舞台」為藍本，透過四面台、多角度拍攝及Eidophor等元素，讓觀眾有觀看「非一般歌唱比賽」的感受，並引入了全新「5D全息傳送門」技術，為觀眾帶來嶄新的視覺刺激。

為了幫助23名學員全面level up，大會事前安排了接近3000小時的星級培訓課程，包括每人8堂、為時1.5小時的唱歌班；每人12堂、為時約2小時的跳舞班，以及額外一堂營養及化妝班，務求全方位解鎖學員潛藏技能，造就更多可能性。

除了基本功，入行年資逾30年的「星級造型師」Janae Chan透露，《聲夢2》學員獲不少品牌及著名設計師度身訂做靚衫，炮製全新及多元形象。

冧莊為《聲夢2》擔任評審、評語出名「快狠準」的著名音樂人舒文，在宣傳片段中笑言《聲夢2》最好看的地方，其實並非聽歌：「其實《聲夢》好睇嘅地方唔係嗰啲歌呀，佢更似一個真人騷，睇到佢哋（參賽者）蠢嗰陣、會覺得點解佢哋咁蠢，佢呢度又唱成點喎，所以好睇在係對成件事嘅投入。」

（即時娛樂）