王曼喜9月跟女友美國結婚 感謝家人接受及包容 (17:07)

王曼喜（Kayla）及其同性愛人Elaine Chan，一向愛得甜蜜，最近2人開心宣布將於9月飛到美國結婚，上星期又以孖公仔姿態接拍LGBTQ+家居保險廣告，宣揚第一間接受同性伴侶購買家庭保險。

Kayla經常為LGBTQ+發聲，今次接拍保險廣告，亦是希望藉此站出來，代表LGBTQ+爭取更多權益，便毫不猶豫接拍：「香港從未試過有好多人企出嚟幫LGBTQ+發聲，今次廣告理念好有意思，同我哋諗法好相似，每個人所追求嘅家其實都一樣，都係想擁有愛，大家都係平等。」

Elaine則說：「我同Kayla知道香港未認可同性婚姻，之前有過一些案例，同性伴侶其中一方過身，另一半都沒有身分，唔可以代辦後事，所以覺得保險廣告今次行出嚟支持LGBTQ+，保障到大家係一件好事，希望日後有更多大企業支持，畀到更多信心我哋，爭取更多應有權利。」

當日有人接洽兩人接拍這廣告時，Elaine搞笑表示不是問酬勞，反而不停問保險保什麼，因為想做投保人：「想買一份送畀Kayla做結婚禮物，第一次知道有一個為LGBTQ+而設的家居保險，覺得要支持，香港暫時對同性婚姻還未立法，有保險對我同Kayla都有保障，我估有好多同我哋一樣的朋友，會對呢個保險有興趣。」

2人忙於籌備婚禮，Kayla表示最痛苦時間已經過去，當初要向家人坦白自己性取向，跟媽咪馬詩慧冷戰3個月，但之後家人全部接受及包容她的選擇，「婚禮已決定9月喺美國加州舉行，嗰邊搵咗人幫手準備都七七八八，雙方屋企人都會飛過去，好感謝屋企人支持，大家都已經接受Elaine係我哋家庭嘅一分子」。

Elaine說：「我當然好開心，Kayla屋企人接受咗我，我依家成日去佢屋企，我鍾意下廚煮嘢食，第一次去煮畀佢屋企人食，就因為我太緊張，煮到9點先有第一碟餸，餓死佢哋。」

（即時娛樂）