金燕玲久休復出拍新戲 陳家樂衛詩雅演續集 望《不日成婚》成系列電影 (20:16)

陳家樂、衛詩雅（Michelle）主演的電影《不日成婚2》日前舉行開鏡禮。承接上集《不日成婚》，《不日成婚2》除原有班底外，還加入金燕玲（Elaine）、羅家英、廖子妤、白只等好戲之人。

《不》片能夠開拍續集，家樂和Michelle非常興奮。Michelle笑言︰「大家拍第1集時很開心，亦很有火花與默契。我曾對家樂說如果彼此不是對手，換上另一個拍檔，是否會有一樣的火花？我覺得有點難度。我們在戲中是相識多年的情侶，毫無避諱，我們私底下也是這樣，所以一埋位就有火花。」家樂則說︰「今次角色演繹的難度系數高了，正如導演所說，上一集的笑點令我們看來很甜蜜，但今次的交流就要彈出彈入，意思是突然很認真去演，但突然又要轉換輕鬆的情緒，這個需要時間去掌握。」

家樂期待《不日成婚》能成為系列電影︰「導演答應我們，如果有第3集的話，就會去外國拍攝，但好像沒有女演員份。」Michelle更正︰「導演說有，要加一場戲，就是捉你們回香港。」Michelle大膽構想︰「現實中，我們也會成長。我幻想如果有一天，真實的我懷孕了，我很想挺着大肚子來拍這一部戲，甚至（攝影師）跟我入產房，看着整個生仔過程，陳家樂就在我旁邊，反而真的老公要在外邊等，因為拍攝中不能進來，那這部戲真的不得了！」

金燕玲久休復出，戰勝癌魔的她精神好好，決定再次活躍於水銀燈下，繼續拍戲。她說︰「我在這3年多得過兩次癌症，加上心臟有條血管塞了，做過一次通波仔手術。多謝上天一直看顧着我，今日可以很舒服地出來工作，這是上天保佑我的地方！」金燕玲在戲中飾演陳家樂的母親，她曾跟家樂合作，Michelle則是首度碰頭。金燕玲說︰「家樂、Michelle都是很用心的演員，有一份熱情在，這很重要。」

金燕玲演戲時向來氣場十足，家樂說︰「氣場這回事，都是大家跟我說的，我覺得沒有。她埋位時很專業，懂得引領對手進入狀態，或者對白上的節奏，她都會給予意見。」Michelle補充︰「第一次見Elaine是在圍讀劇本的時候，她有種不喜歡這個新抱的態度，來幫助我們入戲，但當完成時，她又會做回自己，非常親切！」

（即時娛樂）