秦基周拍《現在》難忍笑 朴海鎮自認牢騷王 勁掛住香港 (21:00)

朴海鎮和秦基周雖然是首度合作，但2人愈來愈有默契，而且不時有笑料。（大會提供）

由韓國型男朴海鎮跟秦基周合演的Viu Original原創浪漫喜劇《現在開始是Showtime!》現正熱播中，早前2人接受「黃Viu」越洋專訪，朴海鎮高呼掛念香港。

因為有趣的劇本及對導演的崇拜，朴海鎮遂接拍《現在》。劇中他飾演的魔術師「車次雄」，雖然完美但性格刻薄，常常錯漏百出衍生笑料，但朴海鎮笑言現實中的自己不似車次雄般扮cool，反而與角色一樣最愛發牢騷，更被姊姊笑指是跟「奶奶」無分別。

秦基周飾演的熱血女警「高瑟海」，經常奮不顧身幫人，她直言劇中的性格跟自己不相似：「因為我只會顧及自己的事，唯一相似之處就是好隨和。」秦基周又指拍攝《現在》時，最困難竟是「忍笑」：「我好忍得笑，但拍完這套劇後，發覺原來是錯的，因為太多笑料。」朴海鎮透露被魔術考起：「我很欽佩他們（魔術師），因為每一種魔術，都是他們不斷練習和努力的成果。」

說到接演這套奇幻之作，秦基周大爆全因編劇的一句話：「因為我之前受訪時講過，不會接靈異劇，今次她反覆跟我強調，劇中的鬼一點也不可怕，令我好安心投入拍攝。」至於在劇中能使喚鬼魂的朴海鎮，問到現實中如果撞鬼可會害怕？朴海鎮坦言如果遇上，相信初時會驚，但當漸漸成爲日常生活的一部分後，便會跟車次雄一樣，和他們對話，幫助他們。他笑言寧可擁有預知未來的超能力，既會第一時間買六合彩，又可避開即將到來的不幸。

提到合作感受，朴海鎮與秦基周即互笠高帽，朴海鎮讚秦基周的「高瑟海」，跟他心目中形象吻合：「大家愈來愈有默契，拍攝過程順利。」而秦基周透露首次合作感到緊張：「因為完全不了解朴海鎮，但見面後發覺他很隨和，令我放鬆了很多。」最後，朴海鎮透露了十分想念香港：「掛住香港美食，還有美麗的風景，好想在港街頭漫步一番。」

（即時娛樂）