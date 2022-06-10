91歲黃夏蕙宣布8月離港︰我會好掛住大家 (12:49)

91歲黃夏蕙在社交平台宣布將於8月離港，揚言無論身處世界某一個角落都會掛住大家。有「夏蕙BB」外號的夏蕙姨，多年來風雨不改，每年大年初一子時，均會以當年的生肖造型到黃大仙祠上頭炷香，成為每年的焦點。夏蕙姨近年關心時事，更曾想參選投身政治圈。

夏蕙姨今早在社交平台上載與經理人Simon的合照，宣布將於8月離港。她說︰「十年人事幾番新！唔經唔覺，同我經理人小肥豬Simon，一齊共同努力咗十年，佢見證住我人生最低潮嗰一刻，亦在我最低潮同黑暗嘅年代，幫我重新包裝形象，由D&G事件開始，叫我關心社會事情，教我用搞笑嘅手法，與民同樂。呢段時間，雖然艱辛，不過真係好開心！無奈，我懷着好唔捨得嘅心情！我要同大家講一句，8月我要走啦！我唔知幾時可以再喺香港同大家見面！我唔知大家會唔會掛住我！此時此刻，我只會同大家講，我無論身處世界某一個角落，我都會好掛住大家！今個月12號星期日，將會係我同經理人最後一次訪問錄影，我會好懷念呢一刻！直到永遠。再次多謝大家，有緣再會！」

不少網民對夏蕙姨即將離港感到不捨，感慨以後再見不到她上頭炷香，但也紛紛向她送上祝福。

（即時娛樂）