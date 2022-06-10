蔣家旻返《愛‧回家》同林淑敏爭仔 網民︰見到根叔叫阿爺 (13:52)

蔣家旻2012年拍攝首輯《愛‧回家》，飾演「馬子妮」一角，與馬虎（劉丹飾）、馬強（徐榮飾）、勞麗嫦（林漪娸飾）、馬壯（黎諾懿飾）、馬子仁（羅天宇飾）等馬家角色深入民心。

蔣家旻日前（7日）在社交平台透露將重返《愛‧回家》，她上載3集《愛‧回家之開心速遞》的劇本照片，分別為第1664集《媽媽回來了》、第1665集《爭仔大戰（上）》及第1666集《爭仔大戰（下）》。她在照片上寫着︰「人生有幾多個十年，眨吓眼離開處境劇都有十年，今次返去客串全新角色，期待期待。#估吓同邊條線有關 #好耐未試過出現喺八點嘅時段 #抽時間好好準備」

不少網民看見照片，即想起蔣家旻在首輯《愛‧回家》中的馬子妮，紛紛留言「好掛住子仁同子妮」、「馬子妮客串，馬子仁也要加入啊」、「見到根叔叫阿爺」、「馬子妮終於返嚟」、「馬子妮認錯根叔係馬虎，朗拿度夫人係阿媽」，也有網民猜測「難度馬子妮是宋飛立的親生媽媽」，又提議蔣家旻可飾演朗拿度夫人（林漪娸飾）的女兒再續母女緣。

蔣家旻日前接受傳媒訪問時，透露今次客串演一個全新角色，主要和大小姐（林淑敏飾）鬥，與熊家無關，並承認大部分網民都估啱，默認飾演宋飛立的親生媽媽。

（即時娛樂）