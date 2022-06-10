尋人記II｜93歲胡婆婆平常心看親友離世︰人生係咁㗎嘛 (15:16)

無綫《尋人記II》昨晚播出第7集，主角是93歲胡月華婆婆，她和一班因戰亂失散的中學女同學曾於1990年接受《星期一檔案》訪問，暢談戰後重逢奇遇。為尋找「尋人先鋒」，攝製隊嘗試效法前輩從醬油入手，惟大醬園門市早已結業，只好改為網上搜尋，終在2009年一份「恩愛夫婦」嘉許名單中發現「胡月華」三個字。

胡婆婆多年後再受訪，劈頭第一句就是「估唔到我仲捱到30年，哈哈」。雖然只剩下約一成視力、結婚70載的丈夫及一眾同學亦已相繼離世，胡婆婆依然笑看人生︰「個個死晒咁滯。（有冇唔開心？）冇，人生係咁㗎嘛﹗（再上鏡會否緊張？）我使乜緊張呀，咩場面未見過？」

胡婆婆當年因戰亂未能升學，主動向爸爸的外籍同事請教，最後憑一口流利英語，獲酒店聘為兼職保母，專門替遊客照顧孩子。這位「星級保母」分享獨門收服「扭計王」妙法，當小朋友拒絕進食就神回一句「I Don't Care」，如孩子表示不喜歡她就會馬上還以顏色說聲「Me Too」。胡婆婆在僱主面前心細如塵有分寸，連享用免費午餐都有獨門哲理。她說︰「公司埋單我咪叫靚嘢，客人自己埋單我咪叫個漢堡包算數。」胡婆婆瞬即成為「保母王」，曾獲已故荷李活影星史提夫麥昆一家寫信表揚。她在1990年代的時薪曾高達300港元，堪稱業界的「打工皇后」。

胡婆婆的兒子讚媽媽是個好太太，回憶當年爸爸入住老人院，胡婆婆每天去老人院陪伴丈夫5、6個鐘，因經常扶住丈夫而自己的腰骨也變彎。胡婆婆自責︰「我依然覺得照顧得佢唔好，連累佢入老人院。」

走過悲歡離合的胡婆婆，最後以「不枉此生」形容其傳奇一生。攝製隊送上一部舊式小型錄音機給胡婆婆，並將婆婆以往的受訪片段收進錄音帶內，方便婆婆日後隨時隨地重聽昔日人和情，令婆婆十分感動。

（即時娛樂）