呂爵安睇實MIRO特別場賣飛情况 見鏡粉付款前死機嘆愛莫能助 (18:21)

呂爵安（Edan）、魏浚笙、劉沛蘅（Hillary）、岑珈其、黃正宜（阿正）、徐浩昌（肥腸）三度合作，拍攝個半小時特別版《膠戰SSP》，暫定8月播出。

Edan稱他們6個要夾時間拍節目有一定難度，但希望《膠戰》可成為長壽節目。MIRROR下月尾舉行紅館演唱會，Edan表示已預留門票給5位拍檔︰「上次演唱會見他們舉燈牌又大聲叫，今次不留飛，自己也過意不去。雖然我未知最終會有多少張飛，也照樣留了5張送給他們。」

Edan有留意今早兩場MIRROR紅館騷的MIRO特別場網上售票情况，知道有歌迷付款時死機未能成功完成交易。他無奈表示愛莫能助︰「可能售票系統一時間流量太大，令電腦出錯，伺服器應該要升級！希望將來再開騷時會有更多場次，可以預留足夠門票給粉絲。」

社交網群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主不滿演唱會賣飛安排，斥主辦當鏡粉（粉絲暱稱）是提款機和水魚，決定於演唱會後關閉專頁。Edan說︰「我深感明白，如果是我也會憤怒，希望經過今次獲取經驗後能改善，日後無論是賣飛方式、數量或其他安排也有更好的方案。」被問到如何平息鏡粉怒火，他說︰「大家不要嬲﹗如我說會盡力做好演唱會，大家可能更嬲，因他們看不到。我會留力，希望稍後有更多不同機會為大家表演。」

MIRROR將於8月飛往日本參與音樂節演出，Edan直言意想不到︰「這是我們一次很重要和珍貴的經歷，我們會在出發前好好準備，會盡力，讓當地知道香港男團的特色，多留意香港音樂，不令香港人丟架。」至於有傳《大叔的愛》拍續集，Edan稱暫未收到消息。

（即時娛樂）