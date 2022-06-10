陳健安20世紀歐洲古典邪氣Look拍新合唱歌MV (19:38)

陳健安（On仔）與唱作女歌手iii（Iris Liu）昨天（9日）推出合唱歌《雷公》，兩人在MV中以20世紀歐洲造型現身，異牀同夢唱出近年不少伴侶、家人、朋友面對分離兩地的不捨和爭拗。《雷公》講述一對關係密切的男女分隔異地，男方堅決去遙遠地方開展新生活，女方一直為此感到費解。兩人在最後一次通話中，傾到白髮蒼顏仍未斷線，突然覺悟人生中告別有長短，要活在當下。

On仔一直有留意iii的作品，去年收到《雷公》Demo時已很喜歡。談到MV中的20世紀歐洲古典造型，他說︰「試第一個20世紀歐洲黑色高貴優雅造型時，我建議化妝師去盡，於是眼睛愈畫愈大、眼線愈來愈深、愈來愈多顏色，加上臉上的珠片，令我覺得自己好像另一個人，高貴而帶點邪惡。我的第二個造型較女性化，似一個20世紀外國老師，臉上有雀斑，唇色、髮型、服飾很有線條美，再加上Poker Face去演戲，是我第一次嘗試。」

iii初嘗歐洲古典形象，十分歡喜。她說：「我本身很喜歡這種華麗裝扮，但一直沒機會試，今次終於可以著到，加上MV拍得那麼靚，很開心！為令MV形象更靚，我特別戒糖及運動！」

（即時娛樂）