余德丞試食片風波 餐廳老闆要求父親節前公開道歉 (22:29)

余德丞離開無綫後工作不斷，日前擔任YouTube頻道「9BoThew膠保廢」嘉賓，與兩位主持試食被網民評論為最易中伏的兩間餐廳，其中一間是平民扒房。他們在餐廳試食時，表情誇張批評，指牛肝菌汁有膠味、牛肋骨的酥味感覺難食等。事後有自稱該餐廳老闆留言大表不滿，認為如進餐不合意，為何不即時投訴，揚言要告3位主持，追究帶來的傷害及損失。本月7日餐廳老闆在餐廳facebook專頁表示已前往報案，並擬入稟高等法院作誹謗索償，將會發出首張傳票。

今日餐廳老闆再發文：「要為7月中上法庭事去思考，若為生意去行，是一條公關路；若為年青人去行，就是一條人生的生命教育路。」他給余德丞一封公開信，要求對方道歉。信中寫道：「余德丞先生：這是你的公開信，講笑納！我不要金！不要銀！只要你說對不起三個字！由今天至父親節那天止，若收不到你傳達的對不起，咁，控告閣下的第二套馬車和第三套馬車，會同時開動。」

「膠保廢」兩位主持日前曾在Instagram回應事件：「有關近日事件，多謝大家既支持同關心，在心中。倘若如老闆所言，事件已經進入法律程序的話，我地亦唔方便就呢件事回應大家啦，多謝大家關心同問候。」余德丞亦有點讚。至於餐廳老闆出公開信要求余德丞道歉，他暫時未作回應。

（即時娛樂）