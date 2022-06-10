紅館演唱會｜鄭欣宜獲嘉賓盧瀚霆抹汗：你雙眼水汪汪 (23:19)

一連三晚《“Between Us”鄭欣宜演唱會2022》今晚在紅館掀序幕，首場演唱會嘉賓是「教主」盧瀚霆（Anson Lo）。欣宜介紹Anson Lo出場說：「我成日發夢夢到這個人，他多才多藝，拍劇又拍電影，唱歌好聽，跳舞又勁，一舉手一投足都好得體。」然後叫全場觀眾起身迎接。Anson Lo現身舞台令全場尖叫，兩人合唱《不可愛教主》，Anson Lo輕搭欣宜膊頭，欣宜對著教主好興奮又有少少怕醜在傻笑。

欣宜開心表示夢想成真，可以站在紅館開四面台，又請到Anson Lo做嘉賓。此時Anson Lo突然行到台邊拿紙巾幫欣宜印汗，欣宜被他的體貼融化，笑說：「你咁搞法我冇晒形象，你雙眼咁水汪汪嘅！」Anson Lo談到下午綵排踩台時覺得好感動，因他跟欣宜在工作上接觸認識一年多，感受到她對音樂及事業的認真，在紅館台上衷心感覺欣宜終於做到想做的事，作為後輩替欣宜開心。當欣宜指Anson Lo沒有帶禮物送給她，Anson Lo說：「我個人本身就是禮物。」欣宜笑說：「喂呀！我輸呀！」Anson Lo之後首度公開表演新歌《King Kong》。

第2組嘉賓登場是ERROR，5人合唱《擁抱愛》後，ERROR唱《愛情值日生》，現場氣氛熱鬧。

（即時娛樂）