鄭俊弘(Fred)和太太何雁詩的兒子Asher上周三(6月1日)出世,何雁詩目前正在家中坐月休養,亦開始做瑜伽收身。Fred幫忙照顧孩子,每天在BB牀前自彈自唱。他說︰「每天都會跟寶寶彈結他唱歌仔!他喜歡The Beatles﹗」何雁詩打上The Beatles的其中一首歌名《I want to hold your hand》,未知是否兒子特別喜歡這首歌。

