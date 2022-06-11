欣宜紅館開騷感動強忍淚水 ERROR現身舞台放笑彈 (16:38)

鄭欣宜（Joyce）昨晚舉行首場紅館演唱會，身穿橙色露肩巨型紗裙登場，清唱《女神》為個唱揭開序幕。她隨後在台上一秒變身，換上一身熒光粉紅色長裙，令觀眾驚喜尖叫。欣宜見狀一度感動哽咽︰「我唔想喊住，畀我講啲好重要嘅嘢先，非常多謝每一位買飛入嚟支持我嘅人。4年前，我已經開咗第一次紅館演唱會，但唔知點解，今次感覺好似係第一次咁，可能因為過去呢4年裏面，大家用咗好多心機同時間去重新認識我，好多謝你哋畀我呢個耐性。」台下觀眾大叫「加油」、「愛你」，欣宜強忍眼淚，深呼吸後續說︰「開四面台，我真係有少少緊張，因為我係零方向感，你哋邊一邊反應大，嗌大聲啲，我就向嗰一邊唱。」語畢，欣宜唱出《我地》及《救命歌》。她說︰「希望呢兩首歌可以提醒大家，無論個世界變得幾壞都好，只要有『我地』，everything will be ok，因為 love is always inside。」

除了MIRROR人氣王盧瀚霆（Anson Lo），欣宜首場也請來男團ERROR現身，合唱《擁抱愛》。4子送上分別印了ERROR成員肖像的上衣，更命名為「春夏秋冬系列」。代表春天的何啟華（Dee）笑說：「春天令人諗到潮濕，你著我呢件tee就好潮，然後好濕。」欣宜作狀打他，阿Dee解釋：「我意思係熱到出汗，濕晒！」梁業（肥仔）說：「夏天梗係著我呢件雞翼袖，你老公（Anson Lo）新歌MV都係著雞翼袖，襯晒佢，但你照鏡就見到我！」吳保錡拍片講招牌港普，郭嘉駿（193）就自肥拍片宣傳Solo歌，非常搞笑。ERROR之後唱《愛情值日生》，邊唱邊向觀眾派心。

欣宜的首晚演唱會，在她兩度安歌下結束。

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（即時娛樂）