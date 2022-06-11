一蚊Joe炮轟港聞記者後刪文 再出Post自爆採訪被嘲阻住晒 (18:16)

無綫《東張西望》外景主持游莨維（一蚊Joe）昨天（10日）被派往中環蘇豪區採訪雲咸街槍擊案時，疑跟現場傳媒發生衝突。他下午4時在社交平台發文炮轟︰「MJ我雖然唔係港聞記者，但係2010年我採訪馬尼拉人質事件嘅時候，你畢業未呀，港聞記者？」不過，他甫文後不久又刪文，並於晚上近11時再發文透露事發經過。

一蚊Joe說︰「事緣做『咪兜圍訪』，要鬥快擺咪，爭取中間位置～ 喺擺咪同收咪嘅時候被一位後生嘅『工作人員』不斷單打，話『東張西望都嚟採訪，阻住晒～』。其實『做嘢啫』，你有你採訪，我有我做訪問～ 自問由2008年『事必關己』開始，已經開始採訪生涯，當中受過的冷眼和冷言冷語已經不計其數。結果今次谷住啖氣，出咗個post，真不該～」

他表示有「四不該」︰「1）不該勞氣，因為『冷嘲熱諷』已經聽得太多，就係唔知點解今次會『著咗』～ 如果一笑置之，根本唔會有件咁嘅事發生～ 2）不該稱呼該『工作人員』為港聞記者，因為再三思量，其實佢應該係一位後生嘅技術人員。應該體諒喺落雨嘅情況，要做好新聞採訪，大家都不容易。 3）不該引用馬尼拉人質事件～ 因為是我採訪生涯感受最深的一次。但忽略會勾起相關人士的回憶，是我不對！亦因此決定刪除前post。並在此鄭重向『事件』影響的所有人道歉，對不起。4）不該『認真』？但我確信做任何事應該『尊重自己的專業』！因為易地而處，如果我去做採訪，係蹺埋雙手等收工，咁就真係『阻住晒』。好似今次，我問咗『對上一次持槍傷人係幾時嘅事？』，而當我想問『非華裔刀手，有幾多個揸行街紙？』嘅時候，我尊重記者會剩番最後兩條問題，所以冇問～未來，我會繼續做好我嘅採訪工作，I shall stay calm & let the results speak. 」

不過，一蚊Joe這個帖文繼續被網民炮轟，斥他在寶貴的採訪時間內詢問無關痛癢、可以自己翻查資料的問題，又叫他「唔好再以行外人同唔專業嘅態度對待新聞工作」，但也有網民支持他，叫他不用理會別人，又說欣賞他的工作態度。

（即時娛樂）