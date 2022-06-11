鄭丹瑞恨當外公 拍戲趁機向31歲大女催婚 (19:44)

鄭丹瑞（阿旦）今日錄影其主持的港台節目《醫家搞邊科》，請來林芊妤（Coffee）、林德信及七仙羽任嘉賓，更委任大女鄭瑤擔任其形象指導。阿旦表示女兒轉眼31歲，本想推出《那夜我替女兒R背脊》的續集歌曲《今晚我的女兒露背脊》，惜最後不獲太太批准。

鄭瑤說母親家教嚴，有次她趁媽媽到加拿大探親，偷偷約朋友夜蒲蘭桂芳，雖然最終被爸爸識破，但仍可去玩。阿旦說︰「瑤瑤最初說10時出去，11時回家。我也年輕過，點會呀？我看完英超球賽後，凌晨2時開車接她回家，叫她不要飲醉酒。」

阿旦說女兒自覺不夠上鏡，加上喜歡現在從事的時裝雜誌總編輯工作，因此沒打算入行當全職藝人。他說︰「我每次拍戲都會邀兩個女客串一場，望每個階段都留下父女檔的美好回憶。我們之前拍了一部戲，女兒客串演家長，我就指住台上個小朋友，然後問個女︰『呢個是不是我個孫？』哈哈哈﹗」瑤瑤說她目前沒男朋友，平日完成工作後就陪爸爸。

Coffee早前與丈夫及兒子到澳洲處理家事，她坦言有和老公討論兒子的教育及未來生活︰「我也想過讓兒子出國讀書，但怕他變鬼仔，不回來見我。我和老公最愛香港生活夠方便，所以會留香港。」

（即時娛樂）