胡杏兒挑戰演技 《獅子山下的故事》18歲演到65歲 (20:09)

胡杏兒有份演出的電視劇《獅子山下的故事》本月12日首播，講述了一間茶餐廳數代人的故事。杏兒在劇中由18歲演到65歲，挑戰一次「人生的經歷」，且重拾兒時港式茶餐廳情懷，回憶良多。她說︰「今次參與這齣劇集的台前幕後，可說是一個精英團隊，而且很有港劇味道，包括總導演兼編劇李國立、金牌編劇陳寶華和導演吳錦源也是無綫出身，所以更能代表到港劇的色彩。我在劇中由18歲演到65歲，也是戲路上的挑戰，還可跟一班好戲之人交手過足戲癮。」故事以茶餐廰為背景，杏兒說：「我和家人是茶餐廳的捧場客，感覺充滿人情味。拍攝前，我特地去了不同茶餐廳搜集資料，觀察茶餐廳的運作，伙計與客人的互動。」

提到在劇中與譚耀文、吳千語飾演一家人，她說：「阿譚（譚耀文）和我飾演夫妻，雖然他的戲分不多，卻是一個很重要的角色。譚哥不介意戲分多少，他的專業和工作態度正好代表獅子山精神。我年少時看《新秀》已有留意他，他在台上演唱完畢後還要來一個翻斗轉身，精彩妙絕。除了譚哥，飾演我女兒的是之前合作過的吳千語，故事說我是18歲生下她，而現實生活中我比她年長14年。我們相處愉快，沒有代溝。她的演出很穩定，很有演戲天分。我們這齣劇是在佛山片場的街景拍攝，但拍出來的效果經過後期製作和電腦特技，竟將香港中、上環的景色活現眼前，完全將80年代的香港還原，將40年的景象逐一呈現出來。」

《獅》劇的參演陣容有胡杏兒、李治廷、周柏豪、謝君豪、黃覺、樊奕敏、翁虹、郭峯、林韋辰、譚耀文、連詩雅、何佩瑜、吳千語、陳家樂、許雅婷、洪卓立和黃一山等。劇集同時邀請了孫楠重新演繹《獅子山下》作為音樂宣傳片，黎明亦應邀主唱片頭曲《無懼競賽》。

（即時娛樂）