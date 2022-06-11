森美冇MIRROR演唱會門票 向阿正施壓：有飛就識做啦 (21:13)

森美今日（11日）出席藝術畫廊舉辦的屯門NFT藝術畫廊開幕活動，他擔任星級代言人主持剪綵儀式。森美表示有留意NFT投資，笑言推產品時將降價錢令Fans不用捱炒價。他笑說：「出寫真相都好，因為胸肌又出兩張、『老鼠仔』又出幾張、股肌都出兩張，但係咁就變咗賣肉，咁就唔適合我; 除非我啲肌肉咁有藝術性，我就唔介意囉！」

森美自爆兒子比他更有眼光，想用私己錢買美股賺零用：「早排佢有筆錢，叫媽咪幫佢買美股，點知老婆都唔知咩嚟冇幫佢入市！幾個月後真係升咗成倍，阿仔當時先知冇買！搞到好似中咗六合彩但冇買到咁，真係幾咁尷尬。」

森美的女兒是MIRROR的鏡粉，特別是Edan，他曾搞笑叫Edan「呂婿安」。MIRROR於7月舉行紅館演唱會，他稱沒有MIRROR演唱會門票並向同事「埋手」。他說：「呢啲係考驗江湖地位嘅時候，好明顯我就冇啦！我唔敢打擾MIRROR，有時見到佢哋，MIRROR成員啲眼神都閃走咗，你就知佢哋都冇飛。我有問小儀有冇，佢大大聲話冇，可能得阿正（黃正宜）有飛，我都同佢講，咁多年嚟我待佢都不薄，鬧得佢最少，所以有飛就識做啦！」

（即時娛樂）