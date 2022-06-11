喬寶寶移居蘇格蘭兩年掛念篤魚蛋 想返港工作唔怕隔離 (22:26)

喬寶寶兩年前放下香港的工作移居蘇格蘭，他接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，說一直記掛香港。喬寶寶稱在蘇格蘭親戚多，但香港則多朋友，氣氛不一樣。他說：「我好掛住女人街同廟街嘅美食，特別是篤魚蛋與絲襪奶茶。我喺呢邊好少遇上華人，要睇中文電視就要買盒仔，我希望我個孫學多啲廣東話。我好掛住香港，疫情緩和就返去。如果有得搵快錢，工作快靚正，隔離七日冇問題。我已經打咗四針，我係Superman！我老婆同阿媽最近都中咗招，不過佢哋都打咗針。阿媽80幾歲打咗3針，好快好番！」

早前喬寶寶帶80多歲的母親到加拿大探親，說要多帶媽媽走動，開闊眼界，讓她開心。他說：「我哋南亞裔人唔會將爸爸媽媽送入老人院，一定陪伴喺身邊。有時老婆唔喺屋企，老媽要沖涼、換衫、梳洗等，我都會做。我希望（自己）仔女見到會有樣學樣。潮流會變，但親情唔會變！」52歲的喬寶寶處於半退休狀態，自言沒有大目標，只希望有能力幫助別人，他的心願是拍一齣關於自己人生的正能量電影。

訪問中他又分享跟太太「喬嫂嫂」的結婚經歷，他說：「媽媽一直唔准我娶香港女仔！我19歲時，佢畀三張女仔相我揀，有加拿大印度西施、英國印度西施、印度嘅印度西施。第一個係千萬富婆，不過已經有細路，我麻麻哋鍾意。第二個係百萬富婆，但佢嘅體型同我差唔多，我驚洞房時會砸親我。第三個就係現在的喬嫂嫂，佢家族同我哋差唔多，擁有16個大球場嘅土地。阿媽算盤打得響，照傳統婚禮全由女家負責開支，我又唔貪錢嘅，哈哈哈！佢大我四年，個樣唔錯，係大學生，而我只係中學生。我結婚帶住乜嘢去？帶咗套西裝同牙刷囉！」

喬寶寶的威水史有2005年參加《殘酷一叮》，最終得到第二名。他說：「我當時喺懲教處工作，要押啲犯人去法庭，啲犯成日都話『你鎖我啦，我要比喬寶寶鎖』，真係唔知好嬲定好笑。」當年他還有一段跟曾蔭權一起搭港鐵的經歷，他回憶說：「嗰年我做咗叮王，曾蔭權做咗特首。有次真係咁啱佢第一次落區搭港鐵，我哋竟然坐埋同一卡車更並排而坐。身邊的阿叔問我『Where are you going？』我話我識講中文，但佢全程都同我講英文。望吓望吓原來佢唔係一般阿叔，係特首曾蔭權。佢搭港鐵，冇打煲呔，憑佢嘅語氣我知道佢一定有睇《殘酷一叮》。咁我咪恭喜佢，佢又恭喜我。跟住我見到有一個人影我哋相，我係懲教人員好機警，第一時間坐番正，又握手。佢喺油麻地落車，我就番到去荔枝角同啲阿Sir講見到曾蔭權一齊搭港鐵，仲互相恭喜。不過冇人理我，突然有個沙展問我有冇見到馬英九，又有人問有冇見到朱鎔基，有冇見到耶穌，佢哋完全唔信我……」後來有電視台聯絡並提出訪問，因為特首辦發了兩人合照給傳媒。

喬寶寶在香港出生，已認定自己是香港人。他說：「我希望逆境好快過去，永遠要正面去睇人生。人有三衰六旺，點解一定要將注意力集中喺衰嗰方面？無嘢係無可能，勤力啲，回報可能喺今日、聽日或者後日，我相信回報一定會嚟！」

（即時娛樂）