十八年後2.0｜陳榮峻演偷食男牀戰索女 網民：譚道德變「畢道德」 (21:44)

無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》昨晚播映第10集，陳山聰飾演的方志浩設局陷害富商鍾正仁（陳榮峻飾）的場口，令觀眾印象深刻。劇中看似是愛妻號的鍾正仁，原來暗中背妻偷食，邀約性感女郎（李芷晴飾）上酒店激戰。其中芷晴將紅酒倒入陳榮峻口中一幕，有酒池肉林Feel。66歲陳榮峻憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「譚道德」一角成功入屋，今次一改「道德王」形象轉演「偷食男」，令不少網友感驚訝，留言：「譚道德不道德！」、「以後要改變姓畢，畢道德。」、「玩到咁癲？」、「罰抄500次道德經」。

無綫在社交網公開陳榮峻與李芷晴拍這幕戲的花絮片段，李芷晴在倒酒落陳榮峻口中時多次NG，導演不禁大叫：「女仔大膽啲！倒多啲落口！」最終芷晴將紅酒錯手倒入陳榮峻鼻孔，陳榮峻一直忍著，直至導演嗌Cut，他才將鼻入面的紅酒噴出來，幾乎快要窒息好痛苦。網民看花絮片後，留言讚陳榮峻好專業。

另，譚凱琪飾演的Queenie被殺後，誰是兇手引起網民猜測。昨晚一集警方根據大廈保安口供，懷疑兇手是穿漁網絲襪及著豹紋鞋的女人，而當晚在兇案現場出現過的女士只有沈越（龔嘉欣飾），令其嫌疑度大增！思緒混亂的沈越埋頭畫畫，一度憶起Queenie死亡畫面以致靈感大爆發。劇中分別飾演畫家的譚俊彥與龔嘉欣，現實中同為畫得之人。龔嘉欣曾跟老師學畫畫，爆劇中部分道具畫出自其手筆。她說：「我學了幾年，畫得靚不靚就見仁見智。因為現場要擺的道具太多，所以幫手畫啲。」譚俊彥多年沒有執筆畫畫，他說：「以前畫素描比較多、油畫都有，但20幾年冇畫，今次攞番起支筆都幾開心。」他謙稱與劇中角色同樣沒有畫畫天分，分享自己「街頭漫畫風」作品外，還曬女兒5歲時的畫作，充滿童真及色彩豐富。

（即時娛樂）