鏡粉買演唱會門票失望而回 花姐：MIRO特別場9成門票公開發售 (22:51)

人氣男團MIRROR舉行12場紅館演唱會，其中8月5至6日兩場MIRO特別場，昨日在售票網以實名制公開發售，但有不少粉絲指購票時網頁出現「交易成功」，但遲遲收不到確認電郵，有些之後收到交易取消通知，感到失望及無奈。MIRROR經理人花姐（黃慧君）向傳媒表示跟售票網了解，如成功購票的MIRO會收到確認電郵，但昨日購票人數較多，可能較遲才出到。或有部分MIRO在支付過程超過限定交易時間，及未完整提交資料，便未能完成交易。

花姐今晚在社交網發文再解畫，指兩場MIRO特別場有9成門票供粉絲購買，她寫道：「頭十場演唱會公開售票，好多fans都買唔到飛，好失望。我哋聽到大家嘅聲音，係客觀嘅限制下，老闆及同事爭取加開兩場，冇sponsor，9成門票提供畀MIRO同實名公開發售，以及努力籌備live strean，我本人非常感激佢哋為MIRO做嘅嘢，因為我同MIRROR都好想MIRO可以一齊見證呢個里程碑。但場地限制，9成門票仍然未能夠令所有MIRO入場，非常抱歉。汲取今次經驗，相信未來我哋會做得更好。希望不久將來，MIRROR可以去到更大場館同大家見面！最後，想真心多謝你們一直陪伴！辛苦你們！」

（即時娛樂）