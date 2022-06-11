葉巧林 Serrini延續「攣情」合唱《Take Me or Leave Me》 (21:31)

葉巧林(Mischa) 自從去年在個唱中將她心愛的音樂劇元素搬上舞台後，她跟舞台劇連結起來，先後兩度參演《Disney in Concert》之外，近日在其YouTube Channel也帶來音樂劇系列。Mischa邀兩位嘉賓，分別是她的「另一半」Serrini，而另一位是她的「王子」、著名音樂家Freddy Au Yeung (歐陽豐彥)合作擦出火花。

形容Serrini是Mischa 的「另一半」，因為她們在去年公演的音樂劇《攣攣成人禮》中，飾演一對女同志戀人，所以當Mischa一想要找個女歌手合唱時，已即時想起找Serrini！她說：「因為喺《攣攣成人禮》嘅合作，我覺得我同佢把聲係神奇地夾！而且套劇演出後，聽到好多feedback 都係好嘅，我覺得同佢之間嘅化學反應幾奇妙，所以今次搵佢，好開心亦好好彩佢好快就答應。」Mischa用心揀歌，特地選唱首套將同性戀搬上百老滙舞台的搖滾音樂劇《吉屋出租》（Rent）的《Take Me or Leave Me》翻唱，Mischa指：「因為我想有首女女合唱歌，就即刻諗起《Take Me or Leave Me》，因為首歌本身已經係好似一對情侶喺度嗌緊交咁，我覺得今次好似延續番我哋《攣攣成人禮》嗰段關係，希望大家都會喜歡呢首歌。我哋平日唱好多廣東歌，今次試下唱英文嘅音樂劇嘅cover，想大家聽下有咩感覺，喺睇我哋嘅另一面之餘，又可以睇埋我哋會產生啲咩火花。」至於她跟Freddy合唱迪士尼動畫《長髮公主》（Tangled）的《I see the light》，讓她如願做公主！

（即時娛樂）