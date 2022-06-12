欣宜獲湯令山單膝跪地送「鑽戒」 爸爸鄭少秋豎拇指讚好 (16:39)

鄭欣宜（Joyce）昨晚舉行第2場紅館演唱會，爸爸鄭少秋（秋官）在觀眾席上睇足全場，嘉賓湯令山台上跪地向欣宜送戒指時，秋官更豎手指公讚好，全場起哄。睇住欣宜長大的圈中長輩如胡楓、盧海鵬、姜大衛與太太李琳琳、陳淑芬等，以及好友許廷鏗、彭秀慧、佘詩曼、C AllStar的梁釗峰和何建曦（Jase）、雲浩影（Cloud）等也有捧場，台下星光熠熠。

欣宜昨晚請來湯令山（Gareth.T）和馮允謙（Jay Fung）現身舞台，他們均向欣宜單膝跪地兼分別送戒指、唱情歌，再加上有台下男歌迷大叫「I Love You」，令欣宜冧爆。欣宜介紹Gareth.T出場時說︰「我小時候夢想有個弟弟，可能因為家中女人多，缺乏陽氣，很想有個弟弟。他最好有才華，我會迫他和我唱歌及寫歌給我。」兩人合唱英文歌《Boyfriend Material》，欣宜多謝Gareth.T為她是次個唱創作主題曲《我地》，並讚Gareth.T的才華完全合乎其心目中好弟弟的要求。

Gareth.T說他有份禮物要送給欣宜，但不適宜以「弟弟」身分送出，隨即單膝跪地送上玩具鑽戒及說「I'm your boyfriend material」。欣宜驚喜大叫︰「Oh My God！你很大膽，在我爸爸面前送戒指給我！」觀眾席上的秋官高舉拇指讚好，全場起哄。 Gareth.T深情地問：「Joyce, will you ......buy my album when it come out？」原來他請欣宜捧場買他的新專輯，欣宜立即答應，並問他為何送戒指。Gareth.T答：「上星期問你最想要什麼？你說要diamond ring，我已經盡力了！」雖然是玩具，但欣宜仍十分感動。

馮允謙於安歌環節出場，與欣宜合唱《思念即地獄》，唱至尾聲時突然單膝跪地，令欣宜驚喜到O嘴。兩人作狀咀嘴，全場尖叫。欣宜向馮允謙撒嬌說︰「我好嬲呀，你這樣子，我未準備好﹗你剛才望住我唱歌，不停電我，我見到你個頭周圍好似有花開似的。」馮允謙突然說口乾，拿出印有欣宜肖象的水壺，並向欣宜送上蜜糖。他說︰「蜜糖即是Honey，樽上面貼了我們的合照，還寫上『Just For Joyce』，是你專屬的Honey。」馮允謙連環出冧招，令欣宜心花怒放。馮允謙向觀眾說︰「我目標是有天在紅館開演唱會，你們會否來看我？」全場歡呼，然後大合唱《地球來的人》。

（即時娛樂）