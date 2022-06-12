邱士縉未聽聞MIRROR紅館騷再加場 盼下次開夠24場滿足歌迷 (17:27)

MIRROR成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie），以及鄭丹瑞、沈殷怡、敖嘉年等，今日出席MakerVille劇集《野人老師》開鏡禮。Stanley與Frankie在劇中飾演一齊長大的好兄弟，他們表示劇集在鄉郊取景，拍攝時常被蚊叮，加上有大量田雞和飛蟻出沒，非常驚嚇，惟拍至尾聲又開始不捨得。

Stanley早前要同時拍攝《季前賽》及《野人老師》，他坦言那段日子有點辛苦，加上《野人老師》有鄭丹瑞、談善言等好戲之人，曾怕自己表現不好會被比下去。提到他與Frankie曾被網民指是MIRROR的「下弦」，如今在《野》劇中擔正，Stanley揚言︰「我是這部劇的『上弦』和『世一』﹗沒問題，我不理會這些事，專心做好拍劇工作，相信會有人見到。」Frankie上月宣布和拍拖13年的女友分手，他說︰「沒什麼影響，大家都成熟，我ok。」Stanley有慰問Frankie，但未有追問太多，以免令他煩惱。

MIRROR 12場紅館演唱會一票難求，令不少買不到飛的鏡粉失望。Stanley說：「好多制度上的事我們控制不到，只可以做好表演，對得住買飛入場的觀眾。我們努力，希望下次開夠24場。其實今次開12場，花姐（經理人黃慧君）也擔心我們體力負荷。」Frankie多謝粉絲愛戴，表示會盡力發揮所長。傳演唱會將再加開3場，Stanley及Frankie稱未有聽聞，不排除粉絲收消息更快。他們表示將開始演唱會綵排，至今仍未解決飛債問題。Stanley笑言︰「學ERROR話齋，我們是地底泥，不知有沒有飛。」

（即時娛樂）