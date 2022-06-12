聲夢傳奇2︱Jasmine樣子甜美有Chantel影子 升Key脫胎換骨 (21:42)

無綫歌唱節目《聲夢傳奇2》昨晚播出首集，先由首季《聲夢傳奇》畢業生炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美等，與第2季23名學員合作演出開場長約6分鐘一鏡到底歌舞《波希米亞狂想曲》，其中「閃現」的Gigi抽空為師弟妹打氣。之後學員分4組「拜會」評審舒文、張佳添、陳潔靈及音樂總監Johnny Yim。節目唯一組合XiX的6名成員有《聲夢JUNIOR》參賽經驗、累積一定人氣，一直被看高一線。6人演唱《命硬》，遭舒文狠批：「我唔係嚟聽音準，而係你點令首歌感動到人。隻歌講咩？全世界都反對吖嘛，呢個位要係好唔服嘅。」及後在舒文指導下，XiX小宇宙大爆發唱出「不服輸」的不甘情緒，舒文因太投入仆倒。

除舒文，Johnny Yim亦成功將學員點石成金，3歲開始學唱古典歌曲的任暟晴（Jasmine）獻唱《一加一》時像機械人般零感情，被Johnny Yim批評，建議Jasmine笑住升Key再試唱，成功令Jasmine脫胎換骨，獲網民留言讚好，指Jasmine有師姐Chantel甜美影子，有冠軍相。

看到第2季學員「初試啼聲」，不少網民認為《聲夢2》歌唱實力更勝《聲夢1》，首集彈出的唱得之人有小提琴演奏家黃洛妍（Janees）和曾與郎朗同台演出的13歲趙紫諾（Sabrina）。Sabrina唱完《Traitor》後，森美目瞪口呆大讚。至於Janees唱《Greatest Love Of All》，獲張佳添給好評說：「有功底、聲靚、識唱歌。你是一塊好玉，可以雕琢。」XiX、蕭呈謙（Nicole）及趙小婷（Pamela）亦是網民心水。Nicole唱《Over the rainbow》因表現不似預期失望爆喊，由錄影廠喊到出走廊，令森美嚇一跳。雖然表現失準，但態度認真和樣子可愛，網民為她打氣；Pamela則獲撐人靚聲甜，是可造之才。

（即時娛樂）