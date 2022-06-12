衛蘭操弗應付3場紅館個唱 有成果不介意騷身形線條 (22:28)

40歲衛蘭第5度登陸紅館舞台，於7月9至11日舉行一連3場《Janice Be Still Live 2022》演唱會。她入行18年經歷過高低起跌，以「Be Still」作為演唱會主題，因為疫情、世界不穩定又打杖，大家的心靈需要得到平靜。她說不要小看音樂的醫治力量，能為大家帶來盼望、愛和喜樂。她覺得自己有使命，透過音樂幫助別人紓發情緒，治癒心靈，最大目的讓樂迷減輕壓力。

衛蘭上一次紅館個唱是4年前，再踏紅館舞台特別珍惜和感恩。今次集結新舊作品外，喜歡簡單的她自覺不需要搞太多花巧，上台盡力做真實自己。「樂迷入場是喜歡聽我的音樂，主力是唱。」她預告嘉賓名單有驚喜，邀請從未合作過，大家意想不到的朋友上台，部分嘉賓問一次就答應，亦試過被拒絕，講緣分。去年她擔任歌唱節目《聲夢傳奇》導師，有留意學員在樂壇起步發展不錯，期待下次演唱有機會找他們上台合作。

演唱會開四面台，為應付體能消耗和健康著想，衛蘭積極操弗舉啞鈴。她去年開始堅持健身及跑步，成為生活日常。她的目標不要減到好瘦，想應付到3場騷的體力。她承諾如減肥成果滿意，不介意騷出身形線條。她開騷前亦要忍口節食，戒甜及零食，期待完騷後，食薯條和漢堡包。

（即時娛樂）