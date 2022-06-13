Ian向全能唱作人方位進發 MIRROR演唱會前再推個人單曲 (14:03)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）於新歌《Got U》除了與T-Ma攜手作曲外，歌詞、編曲部分亦有參與，Ian還兼任樂手，向全能唱作人方位進發。

今次是Ian首度與填詞人T-Rexx合作，但原來2人的創作過程，多以英文歌作主導。Ian分享《Got U》歌詞部分創作經過，他說：「我平時聽英文歌佔好大比重，聽到某隻英文歌嘅歌詞好啱《Got U》，就會成隻歌Share畀T-Rexx，跟住佢就會用佢嘅方法消化，再睇下可唔可以轉做廣東話歌詞，放喺歌入面，《Got U》就有呢個元素喺入面。呢個係一個幾得意嘅溝通方式，咁當然，我亦有話佢聽想要乜嘢主題同感覺，但用唔同語言嘅歌曲嚟做Reference（參考）都得意。」

作曲方面，繼《DWBF》及《搞不懂》後，Ian再次與T-Ma合作。有了上兩次經驗，他們了解對方喜好，創作上亦有默契。Ian說：「喺錄緊《留一天與你喘息》時，我哋已經決定咗用《Got U》嘅旋律，然後我哋上網聽下歌，聽完我就有啲諗法，T-Ma就話Try it，跟住就遞咗支結他畀我彈出嚟，錄咗入電腦，然後佢再砌啲嘢上去。T-Ma係好厲害亦好擅長呢一類曲風，所以我哋好快就完成咗《Got U》製作，呢首係幾隨心但唔輕率嘅作品，喺好自然環境下發生，然後有個Magic Moment促成呢個作品出現。」亦因為這次的忽然靈感到，Ian也多了編曲人的身分，在音樂路上的發展更見全面。

Ian透露在下月MIRROR紅館演唱會前，將會推出多一首個人作品，Ian說：「今年嘅第3首歌喺拍攝《Got U》MV其間，已經開始錄音，如無意外會喺演唱會前會有多一隻歌出現。新歌係我好鍾意嘅作品，寫完新歌嗰日都幾興奮，返到屋企冲涼又聽，臨瞓前又聽，我好期待，希望大家都期待。」

（即時娛樂）