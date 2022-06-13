宋宛穎跟媽媽視像對話 寫親筆信感謝母親多年照顧 (14:24)

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持的《日日媽媽聲》第二輯，昨晚（12日）播出第8集，請來朱凱婷、梁芷珮、Patrick Sir（林溥來）、宋宛穎擔任嘉賓。

因為疫情關係，應屆港姐冠軍宋宛穎已有1年時間，沒有與母親文寶雪（Michelle）見面；宋宛穎透過節目與身在澳門的母親隔空對話，為感謝母親多年來的照顧，宋宛穎撰寫親筆信、並感性地讀出內容：「為咗照顧我哋成長，你付出咗人生最美好嘅年華，咁耐以嚟你都冇講過一句辛苦，所有嘢你都諗咗我哋先，好少會考慮自己。雖然我哋家庭睇落唔係好完美，但你令我覺得能夠喺呢個家庭成長，係有幾咁幸福同幸運，希望過去呢22年我有Make you proud，同埋我將來做嘅嘢都Keep making you proud！」Michelle聽到女兒真情剖白後，忍不住流淚，場面感人。

Michelle是1990年澳門小姐亞軍，宋宛穎兩位堂阿姨、及其婆婆的兩位堂家姐亦是選美出身，相當厲害。靚足32年的Michelle，與女兒同框時，看上去似姊妹多於母女。談到獨力撫養孖女長大，Michelle坦言兩位女兒給予其很大動力：「佢兩姊妹做任何事都好自律同自覺，見到佢哋咁懂事，我就算幾艱苦同唔開心都會撐落去。」宋宛穎則感恩與媽咪關係像朋友，並大讚媽媽是其心目中的女超人。

至於兩位星媽朱凱婷、梁芷珮則在節目中分享育兒心得，「旅遊達人」梁芷珮指自己特別認同芬蘭的教育制度，更曾讓小朋友嘗試Home School一年，她說：「當地學生好多嘢都喺學校出面學，好似學計數咁，佢哋會帶小朋友去超市買嘢學習，好少喺學校坐定定上堂，會去好多動物園、博物館，嗰一年Home School我帶咗小朋友去好多博物館學嘢。」同樣熱愛旅行的朱凱婷，亦認同親身體驗對小朋友學習更有成效，而且一家人去旅行還能增進感情。

（即時娛樂）