鄭欣宜許廷鏗憶「互撐承諾」 相擁爆喊勁感人 (15:56)

2人曾承諾相約在紅館，最後他們都做到了。（鍾偉茵攝/Ig圖片）

許廷鏗和鄭欣宜識於微時，他送給欣宜的特別版黑膠碟，背面印有他親手畫的2人肖像畫。（鍾偉茵攝/Ig圖片）

鄭欣宜一連3場紅館演唱會昨晚（12日）圓滿結束，欣宜在台上數度感觸落淚，並邀請好友許廷鏗擔任尾場嘉賓，2人憶起當年「互撐承諾」時，更忍不住淚灑紅館，場面感人。

欣宜唱新歌《仍會等》前，有感而發表示這首歌講述她對愛情的看法：「我的歌曲鼓勵大家去愛想愛的，但偏偏自己的愛情世界就沒什麼人鼓勵，從小被外界寫到我好像是一個不值得被愛的人，所以脆弱時，我會覺得自己是愛情失敗者，我是否真的不值得被愛呢？」全場觀眾為欣宜打氣，她續說：「大家不用為我傷心，因我有阿Q精神，我依然相信愛情，當我在找我的真命天子時，可能他都在找我呢？」

到嘉賓環節，欣宜介紹好友許廷鏗出場時，稱2人識於微時、兩小無猜，更是「異父異母低能巨孖寶」，經常出雙入對，又會頭貼頭手牽手，不時被傳他們是否一對，她說：「我有時都會諗，究竟我們是友情還是愛情呢？」

然後許廷鏗升上台，2人合唱《好好戀愛》，欣宜忍不住笑，兩人又扮作深情互摸對方的臉，最後搞笑收尾，許廷鏗笑言：「為何我們那麼多年都做不到，沒一次能好好地唱一首深情歌。」欣宜主動拖住對方隻手撒嬌說：「Sorry囉！」

他們之後手拖手合唱《半份關心》，唱完時，欣宜把頭伏在許廷鏗肩膊上，最後2人情深對望兼眼濕濕。許廷鏗哽咽表示，可能與欣宜識於微時，所以在這個舞台見到對方有第2種感覺：「你有句說話不斷講，你說不肯定自己是否值得被愛。」

此時，在旁聽着的欣宜已忍不住爆喊。許廷鏗續說：「可能我見了她高高低低，甚至一起走過不同的時間，但無論誰高誰低，我們仍然都在對方身邊，這才是最感動的地方。」

許廷鏗送上自己的黑膠唱片作禮物，台下的張敬軒大叫：「又送黑膠！」全場爆笑。許廷鏗解釋送給欣宜的這張是試碟，背面印有他親手畫的2人肖像畫：「這是我們在2015年12月15日拍的一張相片，當時我們還傻更更，未上過紅館，但我們說如果上到，要有對方在…而我們今（昨）日做到了！」話畢，2人緊緊相擁兼淚灑紅館舞台。

欣宜落台換衫前叮囑許廷鏗：「你留在這幫幫我，我要執執個妝，你要唱好一些不要失禮。」待欣宜落台後，許廷鏗再說：「我等她上紅館很久了，綵排時她突然攬住我喊，因我知她這3晚出了200%的努力和付出，希望大家用掌聲和尖叫聲告訴她，她是值得大家愛的香港歌手。」之後他唱出由欣宜揀選的《面具》。

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（即時娛樂）