鄭欣宜尾場個唱4度Encore 獲贈「心海」回禮 盼跟爸爸秋官同台跳唱 (16:33)

鄭欣宜一連3場紅館演唱會昨晚（12日）結束，欣宜在台上數度感觸落淚。尾場觀眾情緒高漲，完騷後仍不願離開，狂叫「encore」，欣宜最後4度encore滿足粉絲，全場觀眾齊聲說「love you」兼做出「心海」回禮，場面壯觀，令欣宜開心得躺在台上兼感動落淚，她更與觀眾勾手指尾約定下次再見：「一定有下一次，還會很快，只要大家繼續愛我！」

欣宜騷後受訪時給自己表現75分，自覺可做得更好，又自嘲沒用，多次忍不住落淚：「沒辦法，女人是水做的，不過許廷鏗比我更渣。」問到男友Derek有否來捧場，欣宜避談：「不要講到他已經是（男友），我很享受被人撩和追的過程，今次亦有很多好友來捧場，令我感到很有愛。」

欣宜又以「黐線」形容粉絲反應，又稱第一次見到「心海」。對於不少粉絲投訴買不到飛？欣宜亦聽聞有粉絲為看她演唱會，硬食4000多元炒價黃牛飛，令她感到心痛，所以要努力開多幾次騷。問到是否很快再開騷？欣宜爽快說：「好呀！不要給它停，因我已35歲，都擔心身體開始應付不到，所以要盡快再開騷，我還發現觀眾很喜歡我跳舞。（叫盧瀚霆指導？）好呀，或者叫他來分擔一下。」欣宜表示今次所有嘉賓都由她親自邀請，笑言想男嘉賓為她帶來力量，並點頭承認採陽補陰，十分搞笑。

問到父親鄭少秋（秋官）看完她的演唱會後有什麼意見？欣宜即扮秋官腔調說：「好好，跳舞好犀利，唱的歌好潮。（下次請爸爸上台？）我想跟他一起跳唱《香港料理》。」有指她現滿35歲，可繼承媽咪沈殿霞6000萬元遺產，欣宜不願多談：「不講這些了，每年都講一次。」

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（即時娛樂）