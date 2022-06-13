香港開電視6‧20首播《獅子山下的故事》 呈現香港情懷 (16:43)

香港開電視破天荒首次推出兩線港劇，繼今晚（13日）播出由林峯、周秀娜及黃浩然等合演的警匪劇《黑金風暴》外，該台乘勝追擊，將於本月20日（星期一）起，逢星期一至五晚上9時30分，播出由金牌編劇陳寶華呈現香港情懷的重頭劇《獅子山下的故事》。

《獅》演出陣容鼎盛，粒粒皆星，齊集實力演員及年輕偶像，包括謝君豪、視后胡杏兒、譚耀文、郭峰、翁虹、林韋辰、黃一山及黃覺等，同時亦有周柏豪、連詩雅、吳千語、陳家樂、洪卓立、李治廷及許雅婷等演出。劇集故事橫跨30年，考驗演員演技，加上製作認真，造型呈現不同年代社會面貌。

幕後班底亦陣容強勁，《獅》由陳寶華（寶華姐）擔任總編劇，她入行30多年，打造不少經典劇集，包括《十月初五的月光》、《真情》、《萬家燈火》等。陳寶華於2019年推出劇集《多功能老婆》後，與著名製作人李國立及資深導演聯手炮製《獅子山下的故事》。

劇集以1984年至今的香港大事件為背景，胡杏兒飾演內地出生的女子，於1980年代與女兒到香港和丈夫團聚，丈夫意外身亡後，獨力守住亡夫的茶餐廳，其間幸得丈夫生前一眾好友及茶餐廳員工互相扶持，在逆境中奮鬥向上，同舟共濟。

（即時娛樂）