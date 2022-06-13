我們從今天開始｜林秀香將減肥融入生活 麥皮取代薯片 唱K跳舞燒脂 (18:22)

由林秀香、成勛領軍的Viu Original原創浪漫喜劇《我們從今天開始》，講述視貞操為生命的吳雨莉（林秀香飾）接受婚前健檢，卻因為醫療事故意外懷上富二代拉斐爾（成勛飾）的唯一血脈，由此展開了一段甜蜜且瘋狂的愛情故事！該劇集搞笑、狗血和愛情元素於一身：處女懷孕、人工受精、巨星生父等浮誇設定，不但帶挈收視穩步上揚，還成功掀起網上熱話，觀眾現可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

劇中飾演從小恪守外婆教誨、行事循規蹈矩的「現代瑪利亞」吳雨莉，現實中的林秀香卻是不折不扣的女漢子，有別於一般韓流演員着重神秘感，她不但經常演出真人騷，還試過擔任固定主持，展現搞笑一面。

林秀香曾上過節目《我獨自生活》，除了公開以度假風為主題的閨房外，她的極大反差萌也叫人大吃一驚！平日她愛以白飯、泡菜和紫菜作為早餐，不過直接食用冰凍午餐肉的畫面卻嚇親一眾主持；及後，友人的愛犬在地氈留下「印記」，當下林秀香只是不停噴灑消毒酒精而沒有清洗，她更笑言：「我都不洗澡，卻一直在消毒。（你的頭髮今天沒有出油。）我昨天洗過了，今天還要洗嗎？」率真的面貌引發觀眾爆笑。

而林秀香以多套短裙造型亮相《我們從今天開始》大騷纖幼長腿，她透過節目展示「將減肥融入生活」的日常習慣，例如煲劇時以燕麥或牛奶麥皮，取代高鈉高熱量的爆谷薯片、唱K時跳舞燃燒脂肪。

（即時娛樂）