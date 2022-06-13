盧瀚霆稱MIRROR演唱會流程已落實 12位成員各有各忙未齊腳綵排 (20:02)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今天（13日）接受鄭裕玲（Do姐）主持的《口水多過浪花》訪問，雖然Anson Lo今天難得放假，但他仍以工作為重，照接受訪問。

MIRROR演唱會掀搶飛熱潮，一票難求，Do姐問到各成員是否有被追飛這類似情况？Anson Lo說：「我個人都唔係好知有幾多飛，我媽咪都問我，因為好多親戚追問我媽咪，但我都承諾唔到大家，因為我唔知可以幫大家買到幾多。（12位成員都有家人及親朋好友，怎麼辦？）以往開過兩次演唱會，都係臨開騷前2、3日，我哋MIRROR成員就會知道自己每場攞到幾多張飛，上次係10張以內。

（父母不計算在內？）計埋，唔理你畀邊個。（怎分配？擔心其他人嬲你？）自己揀邊個冇咁易嬲囉，都係盡咗力啦，盡咗力就OK。（加場就可以？）依家公司加咗兩場，嗰兩場9成票賣畀MIRO（粉絲暱稱）同實名公開發售，唔只係應酬親朋好友，希望畀多啲粉絲入場，知道大家近排撲飛辛苦，撲唔撲到飛都經歷一個好大壓力同煎熬過程。」

Do續問是否很多人向他撲飛？Anson Lo說：「喺工作上一定有，大家抱住尷尬同難為情嘅感覺問我，我話我知你問乜，如果幫到就話你知。（是否無能為力？）係呀，因為真係要揀，一定畀父母入場先，有多餘能力先幫其他人。」

MIRROR演唱會7月下旬舉行，但各成員依然各有各忙，Do姐問Anson Lo最近綵排如何？是否很難才齊腳排練？他說：「暫時我哋呢個禮拜未約到12個齊人，所以抽到時間去排練嘅成員開始排先，若未抽到時間，好似我拍緊劇，我用break time或返屋企，同監製傾究竟歌曲編排，我自己做住編曲，每隻歌之間點連接，主題點掛勾音樂上。」

Anson Lo表示演唱會流程已落實：「大家知道大家唱乜嘢歌，小組進行合作係點樣都confirm（落實），係演唱會監製同花姐（黃慧君）傾出嚟，其實每次一有表演，就算唔係重大表演，花姐都有好多concern，好似如果呢隻歌接第2首歌，會唔會夠氣唱，應該點調動，佢擔心我哋體能上做唔做到呢個rundown，從而建議調整。」

（即時娛樂）