《十八年後2.0》收視微升 《冥冥之中》稍跌 《聲夢2》吸78萬觀眾 (20:34)

無綫今天（13日）公布三台上周（6月6日至12日）的電視直播收視。由譚俊彥、陳山聰和譚凱琪等合演的《十八年後的終極告白2.0》播出第2周，收視為15.6點（觀眾人數約101.3萬），較對上一周微升0.9點；《尋人記II》第4周收視有16.1點（觀眾人數約104.6萬），較對上一周升1.5點；前晚（11日）首播的《聲夢傳奇2》，收視為12.1點（觀眾人數約78.6萬）；昨晚（12日）的《聲生不息》則錄得17點（觀眾人數約110.4萬），比對上一周微跌0.2點。

ViuTV方面，由郭羨妮、栢天男、劉心悠等合演的劇集《冥冥之中》，第2周收視為2.9點（觀眾人數約18.8萬），較首周微跌0.4點；綜藝節目《我哋係COLLAR》則錄得2.9點（觀眾人數約18.8萬），較首周微升0.1點；最高收視則是韓劇《The Penthouse上流戰爭3》有3.2點（觀眾人數約20.7萬）。

至於香港開電視，《空間改造王》繼續冧莊成為收視冠軍，收視為4.2點（觀眾人數約27.2萬），較對上一周升0.5點。而前晚（11日）播出的《山旮旯睇樓團2》及《健康原因講多D》的收視分別為3.2點（觀眾人數約20.7萬）及3.4點（觀眾人數約22萬）。

（即時娛樂）