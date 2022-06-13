首度合作拍廣告 鄭裕玲遷就姚焯菲破例晚間開工 (21:22)

鄭裕玲（Do姐）與姚焯菲（Chantel）為銀行的消費券推廣計劃拍攝廣告，但為了遷就Chantel的放學時段，生活作息有規律的Do姐亦破例晚間開工。對於首度跟Chantel合作，Do姐表示之前訪問曾接觸過Chantel幾次，工作上合作則是首次，她覺得對方樣子甜美兼性格乖巧，真的是人見人愛。Chantel就多謝Do姐的體諒，遷就她放學後的時間進行拍攝。

問到如何善用第二階段的消費券，Do姐笑言已有計劃：「之前第一階段剛發放時，我主要用消費券來買日常用品。現在到第二階段，我就睇中了一部新款電腦，之前格價覺得有點貴，不捨得買，現在有消費券資助就心動了，我還搵到一間與銀行有優惠推廣的電器連鎖店有做特價，所以一收消費券就馬上行動。」

Chantel未夠18歲資格領取消費券，被Do姐問會否要求父母用消費券買東西給她？Chantel說：「我不會特意叫他們買東西給我，自己有儲錢，工作都有收入，以及有零用錢，希望自己學理財，為將來打算，好好裝備自己。之後去外國讀書都想用自己掙到的錢交學費。」Do姐笑言對Chantel再加分：「Chantel年紀少少已識搵錢，又有儲錢計劃，應該很快由『小公主』變成『小富婆』。」

（即時娛樂）