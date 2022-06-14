趙希洛獲「最佳女配角」遭爸爸潑冷水：都係主角隔籬嗰個 (13:27)

趙希洛被封「御用癲婆」，雖然曾獲最佳女配角，但仍被父親潑冷水。（大會提供）

無綫女藝員趙希洛（Candice）早前接受無綫娛樂新聞節目《星光路上》訪問，與主持潘盈慧分享入行14年苦與樂。

自細對演藝工作充滿興趣的Candice，不理家人反對，2007年從英國返港參選港姐入行。入行初期，Candice工作量不多，加上中文不太好，壓力頗大，她說：「自己中文唔好，所以要用雙倍時間學習，最緊張係喺《金枝慾孽貳》演妃子，啲對白好深，講完唔知自己講乜。」

幸好Candice抱着「只要努力去做，總會有人睇到」的信念堅持追夢，其後因於《八卦神探》、《實習天使》、《金宵大廈》等劇集，飾演瘋癲角色令演技獲得肯定，更被封為「御用癲婆」。

當中拍攝《實》劇時令Candice印象深刻，為了加強角色的癡戀程度，她主動提議加戲吻蔣志光，她說：「同導演講完之後，佢叫我同蔣老師講，之後我再問蔣老師得唔得，佢呆咗幾秒望住我，之後話好吖，好彩出到嚟效果幾好，好開心大家接受，最緊要蔣老師肯相信我。」

之後Candice因在《金宵大廈》演活憶子成狂的何太，於台慶頒獎禮膺「最佳女配角」，獲獎本是開心事，可惜Candice的努力仍得不到爸爸百分百支持及認同，她說：「爸爸淨係講咗句Good Job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』，打擊好大！」Candice 說畢對着鏡頭跟家人說：「你哋等多陣，等多陣就得㗎喇，OK？」似乎已下定決心要在事業方面做得更好。

愛情方面，Candice坦言與男友感情穩定，但現階段不急於結婚，她說：「等事業有成先啦，生小朋友就睇緣分，呢啲嘢冇得強求。」

（即時娛樂）