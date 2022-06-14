七人樂隊｜洪天明對「老竇」動口又動手 洪金寶「嫌棄」阿仔 (21:23)

電影《七人樂隊》由7位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手，各自執導一個與香港有關的故事，合奏出這部滿溢香港情懷的電影。其中一個故事《練功》，由洪金寶執導兼編劇，以他童年時在天台刻苦習武的自身經歷作藍本，並由他的兒子洪天明飾演師父于占元；片中于占元對已是大師兄的三毛格外嚴格，不只動作做得不夠標準要罰，就連其他師弟妹偷懶，于師父亦毫不留情責罵及棒打三毛。

洪金寶憶述小時候練功雖然辛苦，有時候真的會被師父打到飛起跌落地，但這是一段快樂的日子，現在回想起來，師父為他留下了很多美好回憶。「眼見京劇武術逐漸式微，我很想透過故事將這個藝術傳承下去」。他又開玩笑「嫌棄」天明：「扮我師父的演員不夠霸氣，但他的老竇，我，就很夠霸氣。天明和我師父相似的地方，是兩人一樣身形高大。」

天明則感歎說：「以前只是聽老竇講過，後生練功時有多嚴格，但拍攝這幾天就親身感受到當時學武有多艱辛。學徒年紀都很小，就要整天站在烈日下的天台，連眼也睜不開，卻要精準做出招式，一點也不容易。老竇有今時今日的成就，不單靠從小訓練而來的身手，還有當中煉就的堅毅意志。」

（即時娛樂）