邵美琪自爆疫下愛上入廚 陳靜恨拍開心戲 (23:59)

邵美琪、陳靜、林寶玉、林雪及何華超等主演的電影《被消失的凶案》，今晚舉行首映禮，一眾演員悉心打扮出席。其中邵美琪獲粉絲送贈鮮花及青蛙公仔，被問到是否粉絲想她找到青蛙王子？她笑說：「可能是整蠱我，或者送公仔給我，扮有個王子在我身邊。（有否追求者可發展？）哈哈，笑了就算！」

跟年長母親同住的邵美琪，為母親着想不便除口罩，但她樂意分享疫情下的生活。她說自己愛上入廚，在網上學烹飪，讓她什麼都學識煮，但未敢在鏡頭前拍煮食節目。有沒有異性品嘗過她的廚藝？邵美琪稱：「朋友試過，不會說不好吃，媽咪亦從來冇say no，如果煮給男人吃，就要等我再煮好一點先可以。」靠健康飲食保養美顏的邵美琪，試過跟周潤發行山做運動，但她只屬BB班程度，多得發哥遷就。談到工作，她坦言受疫情影響，曾經有點擔心，希望大家盡快回復正常，如果內地有工作接洽，也要視乎酬勞及隔離期作考慮。

陳靜主演的兩部電影《被消失的凶案》及《焚身》獲安排於6月上映，她笑稱這兩部片自己都是演慘情角色，希望下次接拍開心片種，又想扮職場女強人，「我覺得開心戲都有得發揮，自己很想遇到一個抽離不到的角色，過往未試過抽離不到，開心不開心都很快過去，未被不開心情緒影響」。

相關新聞：林寶玉承認愛演戲 拍《被消失的凶案》有大膽演出

（即時娛樂）